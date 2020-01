Este es el yogur más saludable del mercado

La dietista-nutricionista de Nutrisana Educación, Ana Márquez Guerro, explica que debe ser un producto “sin azucarar y sin edulcorar y sin 0,0 de nada. Un yogur natural entero, con su materia grasa , pero sin azúcares añadidos”. Para saber si le ha sido añadido azúcar debemos cerciorarnos de que en la lista de ingredientes del alimento no aparezca como tal o con “algún seudónimo como melaza, concentrado de fruta, jarabe de fructosa, etc”, afirma la doctora Ana Zugasti, vocal de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (Seen).

You May Also Like