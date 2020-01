Este es el ‘top 20’ de las ferias que aportan más valor a los profesionales

Las ferias se han consolidado como herramienta de impulso de los negocios y prácticamente no hay nueva actividad empresarial o innovadora presencia en el mercado que no cuente con su correspondiente evento. El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada tiene un grupo de análisis que ha estudiado el modelo de cerca de 300 ferias y eventos profesionales que se celebran en España, en más de veinte sectores, y ha seleccionado una veintena que representan el paradigma de feria como un valor para los profesionales que acuden a ellas.

