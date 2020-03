Este es el top 15 de “directivas decisivas” en España

La digitalización es el gran reto de las empresas , sean del tamaño que sean y operen en no importa qué sector. Cristina Ruiz, al frente de la división de IT de Indra ha creado una del as plataformas de transformación digital más avanzadas del mercado, Minsait, convertida ya en filial del Grupo y cabecera de toda la innovación multidisciplinar de Indra en tecnologías d e la información.

La hepatitis C es una enfermedad en vías de erradicación en España gracias a la generación de fármacos desarrollados por Gilead, que dirige María Río. Pero tener el medicamento milagro no bastaba; había que incardinarlo en el sistema sanitario español de una forma eficiente y sostenible y esa ha sido la trascendencia de la labor de Río al frente de Gilead España.

