Este es el plan del gobierno de Biden para la finalización del Título 42

“Esto incluye cientos de vuelos y rutas de autobús por semana para transportar a los no ciudadanos detenidos a sectores menos concurridos de la Patrulla Fronteriza para su procesamiento y para expulsar o devolver a los no ciudadanos a su país de origen o a terceros países; seguiremos ampliando nuestras capacidades de transporte terrestre y aéreo a la luz de los posibles aumentos”, señala el documento.

