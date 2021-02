este es el paso a paso para decir adiós a los granitos provocados por la mascarilla

Empezó como un granito aislado y, ahora, aunque cumplas al pie de la letra tu rutina beauty, hay ciertas zonas del rostro que no escapan de las garras de los puntos negros, las espinillas y, lo que es aún peor, granitos internos, inflamados y rojos que no tuviste ni cuando eras un adolescente. Una vuelta de nuestra piel a la pubertad que tiene nombre y por qué: se llama maskné y se debe a que nuestra respiración hace que se cree un clima cálido y húmedo debido al uso continuado de la mascarilla, favoreciendo así el aumento de la población bacteriana que provoca el acné.

