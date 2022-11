Este es el nuevo tatuaje de Eva Mendes que muestra que se habría casado con Ryan Gosling

Eva Mendes para New York And Company Primavera 2014 Collection en The Beverly Center 2014 en Los Angeles, California. (Photo by Michael Tran/FilmMagic)

Aunque Eva Mendes y y Ryan Gosling llevan más de una década juntos y han construido una hermosa familia al lado de sus dos hijos, lo cierto es que la pareja de actores cuida mucho su vida privada. Por eso ha llamado la atención el nuevo mensaje que la modelo y diseñadora de modas ha dejado en las últimas horas: ¿Se casó con el protagonista de Drive?

Luego de tantos años, ambos siguen siendo una de las parejas más fuertes del mundo del espectáculo. No obstante, hasta este momento se desconoce que se hayan unido en matrimonio.

Fue la última foto compartida por Mendes en Instagram la que puede apuntar a que hayan formalizado legalmente su unión.

En la imagen, la actriz de Ghost Rider deja ver su nuevo tatuaje. Se trata de unas letras en la parte interna de su brazo izquierda que dice: “de gosling”.

De inmediato muchos asumieron que la actriz había adoptado el apellido de su esposo, al estilo de la cultura hispana, donde la mujer, una vez casada, asume el apellido de su compañero con la preposición “de”.

“Oh, Qué maravilla!!❤️”, “¡De Gosling… Me encanta! ❤️❤️”, “La gran señora de Gosling! ❤️🙌 😍”, “Ryan y tú hacen una pareja increíble. Me encantan los dos y me hace muy feliz que estén juntos. Felicidades”, le dijeron.

De ser cierto lo que todos andan pensando, Mendes se estaría llamando ahora Eva Mendes de Gosling. ¡Ya la verdad es que le queda muy bien!

