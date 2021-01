Este es el fallo que todos cometemos para eliminar las ojeras y la solución que puede ser tuya por menos de 16 euros

No obstante, entre la gran cantidad de información que encontramos disponible en internet, también nos vemos expuestos a cometer errores que causan efectos negativos en nuestra piel. Seguramente en más de alguna ocasión escuchaste que debías frotarte los ojos al despertar o al aplicar algún producto . Sin embargo, debemos señalarte que, de acuerdo a expertos en cosmética, se trata de una pésima práctica. Es más, la zona de los ojos debe ser tratada con suavidad y delicadeza mediante “toquecitos”. Todo porque la piel en esa zona es cuatro veces más fina y sensible que en el resto del cuerpo.

