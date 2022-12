Este es el dinero que podrías ahorrar en el mantenimiento de la caldera de gas

De este modo, aconseja a los consumidores con contrato de gas que revisen si en su factura aparece algún servicio de mantenimiento y, en caso afirmativo, valoren las distintas coberturas. Asimismo, señala que en calderas antiguas no es raro encontrar restricciones a coberturas como la sustitución gratuita de piezas, por lo que tal vez no interese pagar por ella.

You May Also Like