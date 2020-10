Este es el costo de las pruebas de la Covid-19 para los viajeros en el aeropuerto de Tocumen

El Decreto Ejecutivo No. 1089, del 23 de septiembre de 2020 establece las medidas sanitarias que deben cumplir las personas nacionales, residentes y extranjeros que ingresen a Panamá, los cuales deberán presentar un certificado de pruebas de hisopado/PCR o antígeno negativo con un máximo de 48 horas, sin necesidad de cumplir aislamiento obligatorio. En caso de no tenerla, tendrán la obligación de realizarse una prueba de hisopado rápida, previo al registro de migración del aeropuerto, la cual será pagada por el viajero.

