Este curioso dispositivo para botellas te recuerda que debes beber agua

En eso consiste ‘Ulla’ , un dispositivo que se adapta a todo tipo de vaso o botella y que mediante una serie de sensores reconoce cuándo bebes agua y cuándo no. Si no lo has hecho durante 48 minutos, este aparatito te recuerda que necesitas hidratarte mediante un parpadeo -sin emitir ningún sonido, un punto a favor para llevarlo a cualquier sitio-.

