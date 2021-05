este cinturón de 9 euros es el truco para salir a correr y llevarlos encima sin que te molesten

Este modelo ofrece dos bolsillos de diferentes tamaños para que podamos llevar todo lo necesario, desde el móvil a las llaves o alguna cartera. Admite smartphones de hasta 7 pulgadas, mientras que el bolsillo pequeño tiene una longitud de 13 centímetros, por lo que además permite separar el teléfono de objetos que puedan rayarlo al llevarlos en diferentes compartimentos . También cuenta con un agujero para el cable de los auriculares por si todavía no te has pasado a los inalámbricos y quieres escuchar música sin que tu teléfono sufra riesgo de caída.

