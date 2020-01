“Este año me dio un golpe bajo”

Ahora, eso sí, dice que a pesar de los problemas no cambiaría su vida y que de no haberse cruzado la realeza en su camino, tiene claro cuál hubiese sido su futuro , porque siempre está pensando en cómo ayudar al prójimo.

En estos malos momentos, además, se le ha hecho muy cuesta arriba estar lejos de su familia y de los suyos, a quienes continuamente echa de menos. “Tengo el privilegio de esta vida, pero extraño a mi familia y amigos de Sudáfrica”, no tiene reparos en admitir, “me resulta difícil sobrellevar la distancia porque no siempre que quiero puedo estar allí con ellos”.

“En conclusión, este año me ha dado un golpe bajo. La gente siempre se apresta a decir: ‘Oh, ¿por qué no sonreirá al ver las cámaras?’. A veces es muy difícil sonreír. No saben lo que ocurre en la intimidad”, se apresura a responder.

