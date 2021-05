Estas son todas las características nuevas que trae la actualización iOS 14.5 de Apple

Apple agregó la capacidad de eliminar sus propias aplicaciones de su iPhone hace unos años, pero aún no podía configurar aplicaciones como Gmail u Outlook como aplicación de correo electrónico predeterminada. No obstante, Apple ha limitado esta nueva función solo al correo electrónico y navegadores web.

Una de las características más destacadas de iOS 14.5 es el requisito de que las aplicaciones soliciten permiso para rastrearte en tus dispositivos Apple. No obstante, si se rechaza la solicitud, la app deberá respetar tu opinión porque si no podría ser expulsada de la ‘App Store’.

