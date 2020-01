Estas son las vacunas que no financia Sanidad y aconsejan los pediatras: 1.000 euros por niño

El departamento que dirige en funciones María Luisa Carcedo argumentó que la situación epidemiológica mostraba un descenso del número de casos por meningococo B, que la vacuna no protegía frente a todas las cepas circulantes en España y que además tenía una alta reactogenicidad (fiebre, dolor en la zona de inyección, etc) al administrarla a la vez que otras vacunas.

Una de las novedades en el calendario de este año, comenta el coordinador del CAV-AEP, Francisco Álvarez, es que los pediatras ya no distinguen por colores en su gráfico entre las vacunas financiadas y las no financiadas porque consideran que “los niños españoles deben tener un calendario de máximos” y todas ellas deberían ser costeadas por la Sanidad Pública.

