Estas son las rutas de los metrobuses que tendrán desvíos por fiestas patrias

Los horarios de operación durante estas festividades serán de 4:00 a.m. a 1:00 a.m. para las rutas troncales de conectividad y rutas complementarias; de 4:00 a.m. a 10:00 p.m. para las rutas de corredores, con la excepción de algunas rutas que tienen servicio iniciando desde el centro de la ciudad a las 11:00 p.m. e incluso 11:30 p.m., como es el caso de la ruta corredor de Pacora (S420).

