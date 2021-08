Estas son las razones por las que la cosmética sin agua será nuestra aliada para el cuidado de la piel en verano

El verano es la época del año en la que dejamos de lado las rutinas del día a día y nos relajamos. Entre ellas, las de belleza. En muchas ocasiones, por falta de espacio en la maleta o por falta de tiempo para dedicarle los mimos que nuestra piel necesita, descuidamos su cuidado. Además, nos encontramos en una de las estaciones en las que más castigamos nuestro cutis, entre otras cosas, por el incremento de exposición de horas al sol.

Es por este motivo por el que debemos prestarle más atención que nunca y no abandonarla a su suerte. Esta tarea se hace más complicada en vacaciones, cuando tenemos que decidir que productos podemos llevar en la maleta sin que la seguridad de los aeropuertos nos lo impida. Esta situación puede generarnos cierta reticencia a la hora de viajar con nuestra skin routine y a veces optamos por no llevar nada para no tener ningún tipo de problema.

Por suerte, la cosmética en polvo es cada vez más popular y firmas como Minawa Cosmetics, la primera marca española de cosmética sin agua, cuenta con una propuesta de cosmética que nos permitirá llevar nuestras rutinas faciales allá donde vayamos, siendo nuestra gran aliada por varias razones:

La cosmética anhidra es un gran paso para la sostenibilidad en la belleza. MINAWA

Es totalmente nómada

A diferencia de otros cosméticos, los productos anhidros, al estar elaborados sin agua, nos permiten llevarlos a cualquier parte, viajemos en avión, barco o coche. Este tipo de cosméticos no se quedan atrás en los controles aéreos, ya que al ser en polvo no tienen límite de líquido. Además, al no llevar ni agua ni aditivos se conservan mejor, por lo que llegarán a su destino en perfecto estado.

Son de mayor duración

Uno de los principales problemas en verano es que, en muchas ocasiones, no nos podemos llevar los cosméticos para todos los días que nos vamos de viaje. Sin embargo, la cosmética sin agua permite almacenar en un pequeño envase mucho más producto para que podamos disfrutar de nuestro tratamiento durante todas las vacaciones.

La sostenibilidad es uno de sus valores añadidos

Es importante poner de relieve la sostenibilidad en productos en polvo, ya que ahorramos uno de los recursos naturales más importantes: el agua. Recurso que, especialmente en verano, cobra especial importancia. Por otro lado, los envases de vidrio en los que vienen guardados son mucho más amables con el ecosistema.

Su mayor concentración de activos se traduce en mayor eficacia

El verano es la época más exigente para el cuidado de la piel debido a la exposición solar, el mar o la piscina, por lo que debemos de tener especial atención. Por ello, los productos en polvo permiten, además de no tener que renunciar a nuestra rutina de belleza de vacaciones, hacerlo con cosméticos de alta eficacia al tener una mayor concentración de los principios activos.