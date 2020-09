estas son las posturas de Gobierno, empresarios y sindicatos

A los agentes sociales no les convence focalizar los ERTE, con sus condiciones ventajosas, en sólo unos pocos sectores. En este sentido, fuentes empresariales han señalado que mientras no se dé cabida en los ERTE a todas las empresas y trabajadores no habrá acuerdo con el Gobierno .

De no conseguir el acuerdo para el 30 de septiembre, fuentes consultadas por Europa Press advierten de la “inseguridad jurídica” que ello generaría para empresas y trabajadores. La reunión de este lunes se celebra con un nuevo texto sobre la mesa : el que se comprometió a enviar el Gobierno a CC OO, UGT, CEOE y Cepyme tras el último encuentro, que tuvo lugar el pasado jueves, y en el que se produjeron avances, aunque no los suficientes para dar el acuerdo por cerrado.

