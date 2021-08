Estas son las medidas restrictivas que empezarán a regir a partir del 2 de agosto en varias regiones del país

Nuevas medidas restrictivas regirán a partir de este lunes 2 de agosto de 2021 en varias regiones del país, a causa de la Covid-19.

En el corregimiento de Llano de Catival (Veraguas), habrá un toque de queda de lunes a domingo desde las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.; el comercio continúa abierto de lunes a domingo hasta las 7:00 p.m., informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Para el resto de la provincia, el toque de queda es de lunes a sábado desde las 10:00 p.m. a 4:00 a.m. El comercio continúa abierto de lunes a sábado hasta las 9:00 p.m., cumpliendo con el toque de queda de las 10:00 p.m.

El Minsa señaló que se mantiene el toque de queda de 12:00 a.m. a 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 11:00 p.m. en los distritos de Mariato, Cañazas, Montijo, Calobre, Santa Fe, Río de Jesús y San Francisco.

Mientras que en Los Santos, desde el lunes se ordena el levantamiento de la cuarentena de los domingos en Macaracas.

Para el distrito de Las Tablas, el toque de queda es de lunes a sábado, desde las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. En este distrito de Las Tablas y en el de Los Santos no habrá jornada laboral ni movilidad desde el sábado, a las 8:00 p.m., hasta el lunes, a las 4:00 a.m.

Para el resto de la provincia, el toque de queda, de lunes a domingo, es desde las 10:00 p.m. a 4:00 a.m. En tanto, los distritos de Pedasí y Pocrí mantiene el toque de queda de 12:00 a.m. a 4:00 a.m.

Sobre el distrito de Pesé, en la provincia de Herrera, se levanta la cuarentena de los domingos

Para el distrito de Chitré, el toque de queda de lunes a sábado será desde las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. No habrá jornada laboral ni movilidad desde el sábado a las 8:00 p.m. hasta el lunes a las 4:00 a.m.

Para el resto de Herrera, el toque de queda irá de lunes a domingo desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del día lunes, precisó el Minsa.

En el caso de la provincia de Coclé, habrá cuarentena total, desde el sábado a las 10:00 p.m. hasta el lunes a las 4:00 a.m., en los distritos de Penonomé, Aguadulce y Antón.

Nuevas medidas que empezarán a regir a partir del 2 de agosto de 2021, para la contención del #COVID19 en nuestro país. Parte 2.#ProtégetePanamá #UnidosVenceremos pic.twitter.com/VknB3wgy2D — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) July 30, 2021

https://platform.twitter.com/widgets.js







Source link

Comparte esto: Compartir

Twitter

Facebook



WhatsApp

Imprimir



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...