Estas son las manifestaciones más extrañas de la COVID-19

No obstante, el trabajo de Siesta no termina aquí. Actualmente esta red de hospitales ya está revisando la bibliografía correspondiente a otras cinco manifestaciones inusuales, esta vez del ámbito cardiovascular , que presentaron los enfermos de COVID-19: el infarto de miocardio, el ictus, la embolia pulmonar, la trombosis venosa y la hemorragia digestiva.

El trabajo, que ha revisado bibliografía de pacientes atendidos entre el 1 de marzo y el 30 de abril y se ha publicado en la revista Emergencias, también ha permitido descartar la pancreatitis y la meningoencefalitis como patologías con una particular prevalencia entre los pacientes de COVID-19. No obstante, en el caso de esta última, los expertos están a la espera de los datos de los últimos 12 centros, pues este primer resultado es fruto de la información disponible en 50 hospitales miembros de Siesta.

“Estábamos viendo puntualmente algún paciente con algún síndrome o alguna manifestación inhabitual, conocida en otras situaciones, pero que no se había visto hasta entonces en relación con la COVID”, apunta Miró, que es coordinador de investigación del servicio de Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona. Estos cuadros infrecuentes llevaron a los especialistas a unirse y crear la red colaborativa Siesta (Spanish Investigators in Emergency Situations TeAm), en la que participan 62 hospitales españoles, que dan servicio a 15,5 millones de personas (aproximadamente el 33% de la población).

