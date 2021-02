estas son las exigencias que deben tener ahora

Las empresas proveedoras de estas mascarillas tienen un plazo de 30 días desde la entrada en vigor de la orden (13 de febrero) para adecuarse a la nueva normativa. Una vez transcurrido ese plazo, si los productos no cumplen con los requisitos establecidos, no se podrán vender como “mascarilla higiénica” o “cobertor facial comunitario”.

La orden define mascarilla higiénica como “aquel producto tanto reutilizable (que puede lavarse o higienizarse) como no reutilizable (de un solo uso), con o sin accesorios, diseñado para cubrir boca, nariz y mentón, dotado de un sistema de sujeción normalmente a la cabeza o a las orejas, cuyo uso previsto es minimizar la proyección de las secreciones respiratorias cuando el usuario habla, tose o estornuda , pudiendo también limitar la penetración de estas secreciones de origen externo (incluidas las partículas aerosolizadas) en el área nasal y bucal del usuario sin declarar la protección del usuario, siempre que no sea considerado producto sanitario”.

