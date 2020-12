Estas son las enfermedades que transmiten los perros por la saliva

Afectan al perro en tanto el animal come pero no engorda, porque la tenia se queda los nutrientes. Se transmite igual que los nematodos. También se combate desparasitando al animal.

Es una enfermedad producida por la bacteria Capnocytophaga canimorsus, presente de forma natural en la boca de los perros. Se transmite a los humanos a través de la saliva. No genera ningún síntomas en los perros, pero sí en los humanos. Estos son: náuseas, fiebre alta, dolor de espalda y malestar general. No es una enfermedad grave.

You May Also Like