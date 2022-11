Estas son las enfermedades crónicas y graves derivadas de dormir menos de seis horas cada noche

El sueño y el descanso son funciones imprescindibles para nuestro bienestar, y disponemos de amplia evidencia científica de que cuando son deficientes aumenta el riesgo de padecer un buen número de problemas de salud.

Ahora, un grupo de investigadores del University College London ha querido catalogar y cuantificar los riesgos para la salud que aparecen en las personas que tienden a dormir habitualmente menos de seis horas diarias.

Un riesgo un 40% mayor a los 70 años

Los resultados de este estudio de gran cohorte se han publicado en el medio académico PLOS Medicine, y sugieren que esta población se encuentra en un riesgo elevado de padecer enfermedades como diabetes, cáncer, enfermedad coronaria, ictus, fallo cardíaco, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, depresión, demencia, párkinson y artritis.





Para llegar a estas conclusiones, los autores reclutaron a 8.000 participantes de 50 años libres de enfermedades crónicas que tuvieron que reportar cada 4 o 5 años sus horas habituales de sueño durante un período de 25 años. Posteriormente, estos datos se cruzaron con los diferentes problemas de salud que fueron surgiendo.

De esta manera encontraron que aquellas personas que dormían cinco horas o menos habitualmente tenían a los 50 años de edad hasta un 30% más de probabilidades de recibir un diagnóstico de enfermedad crónica que quienes dormían siete horas diarias. Para los 70 años de edad, esta diferencia se había ampliado hasta un 40%.

El exceso de sueño también aumenta el riesgo

Otra cuestión importante es que este trabajo constata de nuevo un hecho al que bastantes investigaciones recientes también venían apuntando: que el exceso de horas de sueño también se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar determinados problemas de salud.





Así, por ejemplo, quienes dormían nueve o más horas al día tenían más probabilidades de recibir más de un diagnóstico de enfermedad crónica a partir de los 60 años de edad.

Aún con todo, los investigadores recuerdan que su estudio también adolece de algunas limitaciones. Principalmente, señalan que el hecho de que sean los propios participantes los que reportan sus horas de sueño puede distorsionar los datos.

De hecho, se ha comprobado que las personas con insomnio tienden a subestimar su tiempo de sueño mientras que aquellas que duermen demasiado poco por una cuestión conductual (quedarse levantados hasta tarde, estilo de vida muy activo…) tienden a sobrestimarlo.





Sea como sea, el estudio apoya las evidencias que se han venido recogiendo en los últimos años y ayuda a hacernos una idea de los terribles efectos de la falta crónica de sueño para nuestra salud.

