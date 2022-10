Estas son las cuatro peores comidas para la ansiedad

Meagan Drillinger, Karen Lamoreux. The 4 Worst Foods for Your Anxiety. Healthline (2021). Consultado online en https://www.healthline.com/health/mental-health/surprising-foods-trigger-anxiety el 18/10/2022.

Por supuesto, herramientas como la psicoterapia o la farmacología (siempre bajo la indicación de un médico) son las principales estrategias frente a la ansiedad desadaptativa, actualmente, y no son sustituibles por ningún tipo de remedio casero. No obstante, sí que hay pequeñas cosas que podemos hacer en el día a día para ayudar a controlarla . Una de ellas es controlar lo que comemos.

