Estas son las condiciones de Clubhouse que aceptan sus usuarios sin saberlo

Clubhouse tiene también otras condiciones relativas a los secretos. La plataforma requiere un consentimiento escrito de todos los miembros de la conversación para grabar parte de esta y no se puede compartir información fuera de Clubhouse cuando el orador haya dicho explícitamente que esa conversación es off the record.

Ser un usuario activo, cobrar un máximo de 100 dólares si mueres , ceder tu contenido, revelar secretos, no dar información falsa… Son condiciones que, aunque la mayoría no lo sepa, están aceptando los usuarios de la última red social de moda, Clubhouse.

