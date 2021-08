estas son las claves del sistema eléctrico en España

Unidas Podemos reconoció en enero de 2021 que “las medidas del programa acordado con el PSOE no bastan para evitar subidas de la luz “, por lo que propuso “nacionalizar una eléctrica para tener al menos una gran empresa pública de energía que pueda competir con el oligopolio que nos sube la luz”. Además, recordaron que ya incluyeron esa propuesta en su programa electoral y que el PSOE “rechazó de plano” esta propuesta en la negociación del programa de coalición. No obstante, ahora el PSOE sí se abre a la posibilidad de crear una empresa pública, aunque descarta nacionalizar alguna de las existentes, algo que a corto plazo parece imposible.

Como la electricidad no se almacena, ya de momento no existe tecnología adecuada, se produce tanta energía como se consume.

Por su parte, la ministra ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguraba a primera hora de este jueves no disponer de herramientas para hacer frente al subidón de la factura eléctrica y señala a la Unión Europea y al presidente de Rusia, Vladímir Putin, como responsables de este encarecimiento. No obstante, Ribera también ha planteado por primera vez la posibilidad de crear una empresa pública para tratar de abaratar el precio de la luz, una medida solicitada desde hace meses por Unidas Podemos.

You May Also Like