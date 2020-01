Estas son las cinco ocasiones en las que la OMS declaró una emergencia internacional por epidemia

El virus del Ébola no se contagia por el aire sino por el contacto con fluidos corporales . Esto hace que quienes están cerca de los enfermos, sobre todo el personal sanitario, estén muy expuestos. La enfermedad no es contagiosa hasta que aparecen los síntomas (entre 2 y 21 días) que, según los describe la OMS, son “fiebre, debilidad intensa y dolores musculares, de cabeza y de garganta, lo cual va seguido de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática y, en algunos casos, hemorragias internas y externas”.

Entre esas fechas, según el Centers for Disease Control and Prevention del Departamento de Salud de Estados Unidos, se produjeron 60,8 millones de casos, 274.304 hospitalizaciones y 12.469 muertes.

Los dos primeros casos confirmados tuvieron lugar en EEUU en niños que no habían tenido ningún contacto con cerdos, pero el brote comenzó en México . El virus se extendió los primeros meses por pacientes que habían estado en estos dos países, aunque mas tarde se produjeron contagios indirectos en personas que no habían viajado allí.

You May Also Like