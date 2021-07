estas son las 5 estafas online que están usando

Parece que los estafadores no tienen límites a la hora de crear nuevas formas de aprovecharse ; no solo falsifican los cebos ya existentes, sino que también desarrollan sus propias ideas. Para protegerse a sí mismo y a sus allegados del phishing relacionado con los Juegos Olímpicos, los expertos de Kaspersky recomiendan:

A pesar de que este año no se celebra ningún evento abierto al público, los estafadores no se privan de probar opciones como la venta de entradas para eventos, ya que, por alguna razón, siguen siendo eficaces . Los expertos de Kaspersky también han descubierto páginas que ofrecen el reembolso de entradas ya compradas.

