Estas son las 5 comidas que debes evitar para preservar la memoria, según una nutricionista de Harvard

En los últimos años ha crecido notablemente la concienciación sobre la importancia de seguir una alimentación saludable, en parte por las campañas que han incidido en la influencia que este aspecto de nuestro estilo de vida tiene a la hora de prevenir patologías como las enfermedades cardiovasculares o la obesidad. Lo que muchas veces se ignora, no obstante, es que la dieta también tiene un impacto importante sobre nuestro sistema nervioso y sobre nuestro rendimiento cognitivo.

Así lo pone de manifiesto la doctora Uma Naidoo, nutricionista de la prestigiosa universidad estadounidense Harvard, en un artículo publicado en el medio norteamericano CNBC en el que además apunta a algunos de los alimentos que más nos pueden perjudicar en este aspecto.

Aceites de semillas industriales y procesados

El primer grupo de comidas que señala esta experta es aquel que comprende los alimentos elaborados con aceites industriales o procesados de semillas (como la soja o el maíz). El motivo principal es el alto contenido en ácidos grasos omega-6, que al contrario de lo que sucede con los célebres omega-3 pueden promover la inflamación en el cerebro.





En su lugar, existen alternativas mucho más saludables para el uso en casa, como son el aceite de oliva, de coco o de aguacate. Eso sí, conviene vigilar los alimentos ultraprocesados, que muchas veces vienen de fábrica elaborados con este tipo de grasas.

Alimentos con azúcares refinados y añadidos

Aunque la glucosa es la principal fuente de energía que nuestro cerebro emplea en su funcionamiento, lo cierto es que el exceso del nutriente en este órgano puede terminar perjudicando su rendimiento. Particularmente, este problema puede desembocar en problemas de memoria y una disminución de la plasticidad del hipocampo, el área del cerebro que controla la memoria.

Estos azúcares están presentes principalmente en productos manufacturados con mucho sabor, como las salsas o incluso las sopas enlatadas. Lo ideal es cocinar estos alimentos nosotros mismos en casa usando ingredientes naturales, lo que asegura que los niveles de azúcares sean los correctos.





Alimentos procesados

Los alimentos ultraprocesados contienen una gran variedad de compuestos perjudiciales para nuestro organismo, que pueden incluso provocar ciertos daños genéticos en las células. Uno de estos deterioros es un acortamiento de los telómeros (secuencias especiales presentes en los extremos de los cromosomas que impiden que el mismo se dañe o se rompa).

Los daños continuados a los telómeros son un problema muy serio, ya que aumenta el riesgo de padecer procesos neurodegenerativos a edades tempranas. Además, existe cierto volumen de evidencia científica que apunta a que las personas que consumen grandes cantidades de estos alimentos tienen mayores probabilidades de experimentar trastornos depresivos leves.

Edulcorantes artificiales

Muchas personas optan por alimentos vendidos como light para reducir su ingesta de azúcares refinados, y aunque para ciertas patologías puede ser la opción más indicada lo cierto es que este tipo de sustancias también pueden tener un efecto negativo sobre nuestro cerebro.

Estudios recientes han relacionado algunos de estos edulcorantes con la aparición de síntomas de ansiedad, además de que se sabe que incrementan la oxidación y por tanto la presencia de los conocidos como radicales libres en nuestro cuerpo.





Alimentos fritos

La fritura es una forma particularmente perjudicial de cocinar los alimentos, y a pesar de ellos muchos de los que se venden como productos de conveniencia están elaborados de esta forma.

Algunos estudios de gran cohorte han relacionado las dietas ricas en alimentos fritos con peores puntuaciones en parámetros como la memoria o la cognición. Así que, teniendo esto en cuenta, es preferible optar por elaboraciones cocidas, al vapor, asadas o hechas en freidora de aire.

Referencias

Uma Naidoo. A Harvard nutritionist and brain expert says avoid these 5 foods to keep your ‘memory and focus sharp’. CNBC Make it. Consultado online en https://www.cnbc.com/2022/12/02/harvard-nutritionist-and-brain-expert-shares-worst-foods-that-weaken-memory-and-focus.html el 15 / 12 / 2022.