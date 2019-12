¿Estás harto de redes sociales? Esta web elimina tus cuentas de Facebook, Instagram, Google, Twitter y muchas más

Recuerda que las garras del lado oscuro digital llegan siempre muy profundo y que los reyes del like y del selfie no van a dejar que te escapes fácilmente de sus servidores, por mucho que algunos ángeles de ‘San Internet’ sí te lo ponga fácil para desaparecer.

¡Ojo! Pero no quieras correr demasiado. Tienes que tener en cuenta algunas cosas: por ejemplo, que algunas cuentas no se eliminan instantáneamente o que ‘desactivar’ y ‘borrar’ no es lo mismo. Así que atento a los términos y condiciones que te salen como advertencia cuando decides decir adiós.

