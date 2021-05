estas han sido las mayores multas hasta ahora

Fue multado después de que un regulador francés dictaminara que la empresa no había hecho que sus declaraciones de procesamiento de datos de consumidores fueran fácilmente accesibles para sus usuarios . También fue declarado culpable de no buscar el consentimiento de sus usuarios para aprovechar sus datos para campañas publicitarias específicas.

Así, esta norma rige la forma en que las organizaciones públicas y privadas que operan dentro de la Unión Europea (UE) pueden usar, procesar y almacenar los datos personales de los usuarios . Su puesta en marcha no estuvo exenta de problemas: las empresas más pequeñas y las nuevas empresas temían no tener los recursos adecuados para cumplir plenamente con sus reglas, mientras se temía que las grandes tuvieran demasiados para poder sortearlas.

You May Also Like