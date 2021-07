Estas han sido las 10 pandemias más letales de la historia… y la covid-19 es una de ellas

Mientras aún se luchaba la Primera Guerra Mundial, una cepa del virus de la gripe A especialmente virulenta comenzó a causar estragos en Estados Unidos y no tardó en expandirse por todo Norteamérica y Europa. Se trata de la Gripe Española (llamada así por la atención que recibió en los medios de comunicación españoles, más que por su origen o porque afectara especialmente a España. La infección tenía un alto índice de mortalidad y en total causó la muerte a entre 50 y 100 millones de personas , de acuerdo con las cifras propuestas por S. L. Knobler et al. en 2005.

Aunque ello no minimiza lo terrible de su impacto, lo cierto es que la pandemia actual se sitúa en el noveno puesto en cuanto a muertes , en términos absolutos. Sin embargo, lo que sí debe incitar a la reflexión es la importancia de las medidas de control para frenar la expansión de la enfermedad, ya que si algo ha distinguido al coronavirus de otras epidemias es la intensidad de las mismas. De no haberse puesto en marcha, es posible que ocupase un puesto más elevado en el ránking.

La pandemia de la covid-19 ha sido hasta ahora un fenómeno tan sumamente disruptivo en nuestra vida diaria que tendemos a pensar a veces que no existen precedentes en la historia para algo de estas características. Sin embargo, la del coronavirus de Wuhan no es la primera pandemia de la historia , ni mucho menos la más letal.

