El cantautor Joaquín Sabina, que este miércoles cumplía 71 años, se cayó del escenario del WiZink Center en Madrid durante su concierto conjunto con Joan Manuel Serrat y tuvo que ser evacuado en camilla por los Servicios de Emergencia, aunque su estado no reviste gravedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.00 horas, 30 minutos después de comenzar el recital. Según testigos presenciales consultados por Europa Press, el artista se cayó de frente, donde “ya no había escenario”, mientras presentaba la siguiente canción y andaba por el escenario hablando “con total claridad”.

Según confirmó a Efe la promotora del concierto, no se trató de un desmayo, sino de una caída. Sabina, que fue llevado en camilla fuera del escenario, cayó presuntamente deslumbrado por un foco. Según las primeras estimaciones, su estado no reviste gravedad.

Unos minutos después del incidente, se anunció por megafonía que estaban “examinando el golpe” que había sufrido el cantante, y que este estaba consciente y hablaba. “Les pedimos unos minutos de tranquilidad y cuando tengamos seguridad de que podemos continuar o no, se lo diremos inmediatamente”, explicaron.

Posteriormente, el propio cantautor regresó al escenario en silla de ruedas y pidió disculpas a los asistentes: “Queridos amigos, estas cosas solo me pasan en Madrid. Lo siento muchísimo”, dijo.

“Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital porque me encuentro muy dolorido, no se imaginan cuánto lo siento”, indicó Sabina para tranquilizar a los 12.000 asistentes que estaban esperando para saber cómo se sentía. “Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro, me duele mucho”, explicó.

De esta manera, finalizó abruptamente el cuarto y último de los conciertos que Sabina -que abandonó el escenario ovacionado y entre gritos de “grande”- tenía previsto dar en Madrid junto a Serrat. El cantautor jienense emplazó a los asistentes en mayo, cuando ofrecerán un nuevo recital para paliar la suspensión del de este miércoles.

“No tiren las entradas los que quieran venir en mayo”, concluyó Serrat, colocado detrás de la silla de ruedas de Sabina.

Posteriormente, la promotora del evento confirmó en un comunicado que Sabina y Serrat retomarán el 22 de mayo el concierto cancelado este jueves en el Wizink Center, y que las mismas entradas serán válidas para la nueva fecha. Añadió que para todos aquellos que no puedan asistir se abrirá un plazo de devolución el próximo martes 18 de febrero. El concierto, al igual que el celebrado hace unas semanas en el mismo espacio, tenía todo el aforo agotado.

Pedro Sánchez desea que “todo quede en un susto”

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió un abrazo a Sabina y le deseó que “todo quede en un susto” y pronto regrese a los escenarios.

“Un abrazo, Sabina. Confío en que todo quede en un susto y pronto volvamos a disfrutar contigo en el escenario. Mucha fuerza, maestro”, escribió Sánchez en su cuenta oficial de Twitter.

Percances en el WiZink Center

No es la primera vez que el intérprete y compositor sufre un percance en el WiZink Center que le obliga a suspender un concierto. Ya sucedió en 2014 a pocas canciones del final, según él, a causa de problemas de estómago, aunque en un primer momento afirmó que había sufrido una crisis de pánico escénico.

Volvió a suceder en 2018, dentro de la gira de ‘Lo niego todo’ a la hora y media de actuación, por “una disfonía aguda consecuencia de un proceso vírico” que lo dejó “mudo” y obligó a cancelar los cuatro conciertos restantes de la gira.

La endeble salud de hierro de Sabina ha sido noticia en muchas más ocasiones, especialmente cuando fue víctima de un derrame cerebral en 2001 del que se recuperó.