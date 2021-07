“Estar callado es estar de acuerdo con este sistema patriarcal”

Kerem Bürsin, protagonista junto a su pareja, Hande Erçel, de la telenovela turca Love Is In The Air, ha alzado la voz contra el machismo de su país, y es que muchas de las críticas que reciben estas series que llegan a occidente se centran en la falta de diversidad que presentan.

Aun así, la estrella de 34 años ha demostrado no estar de acuerdo con esta falta de igualdad entre hombres y mujeres, y ha sido durante su participación en un programa sobre las mujeres en el trabajo cuando ha defendido sus ideas sobre el feminismo.

En este espacio, Kerem Bürsin acudió a dar una sorpresa a la joven Ayşe Begüm Onbaşi, campeona del mundo de gimnasia aeróbica, pero aprovechó para hablar de feminismo.

“Vivimos en un sistema patriarcal. Por eso se oyen frases como ‘vamos a cuidar a las mujeres’. No hay necesidad de cuidar a nuestras mujeres, la frase debería ser ‘no deberíamos ser un obstáculo para nuestras mujeres‘”, expresó Kerem Bürsin. “Quedarse callado sobre esto es estar de acuerdo con el sistema”.

“En este sistema patriarcal, los hombres también tienen que alzar la voz. No tienen que hacer mucho más, porque las mujeres son más exitosas que nosotros”, continuó proclamando. “Porque, desgraciadamente, este sistema hace vuestra vida y trabajo más difíciles“.

“Hay aproximadamente 16 millones de mujeres [en Turquía] que están sufriendo violencia psicológica cada año. Deberíamos prevenir esto”, concluyó el actor de Love Is In The Air.