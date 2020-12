Estancadas conversaciones para concluir hospitales

“Es inadmisible que hasta el día de hoy no tengamos un hospital de la salud y otras obras. A veces hay políticos que no quieren empujar obras que ha dejado el antecesor porque creen que le va a dejar loores”, manifestó.

IBT insiste en aumentar el costo de las obras, ya que según ellos no pueden culminarlas a precios de 2010, cuando comenzó la construcción de estas, además de que no dispone de recursos económicos para continuarlas.

“Lamentablemente, la situación legal con IBT, que es la responsable de los hospitales, no ha avanzado a grandes pasos. Se siguen haciendo algunas reuniones, tratando de conciliar y buscar el método, pero no se ha llegado a un buen entendimiento, en estos momentos”, reconoció el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, en una reciente comparecencia a la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

