¿Están tus datos personales en Internet? 7 pasos para limpiar tu presencia online

Y añade: “Seguro que tus amigos han publicado fotos tuyas en sus cuentas y has perdido la cuenta de cuántas veces has utilizado tu dirección de correo electrónico y tu número de teléfono para iniciar sesión en diversos sitios web y aplicaciones, por no hablar de todos los datos relativos a tu actividad en línea que esos servicios venden a terceros, habiéndoles dado previamente tu consentimiento ”.

¿Alguna vez te has buscado a ti mismo en Internet? Puede sonar extraño, pero en realidad es una gran manera de descubrir una pequeña parte de lo que la web sabe sobre nosotros. Y, lo que es más importante, es la única manera que tenemos de saber si tenemos que pedir a Google que elimine información personal relevante que no debería compartirse públicamente.

You May Also Like