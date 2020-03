En palabras de Marzo, experto en infraestructuras informáticas, “evidentemente, si te limitas a abrir tus archivos al mundo, estás abriendo la puerta e invitando a todos los cibercriminales”. Pero, que no cunda el pánico: si se toman las medidas de seguridad adecuadas, no habrá ningún problema .

Según el experto en infraestructuras informáticas “prácticamente no debe quedar ninguna empresa que no sea capaz de poner a disposición de sus empleados un medio de poder trabajar de forma remota, desde fuera de la oficina”, lo que sucede es que, normalmente, esos medios están pensados para un pequeño número de personas : gente que está de viaje de trabajo o que necesita conciliar y trabaja desde casa, por ejemplo.

No obstante, este tipo de solución es poco viable si tu trabajo requiere manejar archivos muy pesados o aplicaciones y equipamientos que requieren equipos potentes -por ejemplo, empresas que se dedican a diseñar y trabajar en 3D-. “Para esos casos lo mejor es buscar una solución de virtualización del escritorio, es decir, usar herramientas que permitan conectarse a un equipo de forma virtual ”, asegura Marzo. Esta solución de ‘escritorio virtual’ tiene como ventaja que no necesita que la conexión a Internet de casa sea muy potente -sin embargo, es también una solución mucho más cara -.

