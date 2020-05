Si bien este hecho no implica que los gobiernos predominantemente masculinos gestionen peor la crisis sanitaria , cabe destacar que son pocos los países gobernados por mujeres cuyas medidas no estén siendo efectivas para controlar la emergencia. “Creo que aún no está claro si realmente marcan la diferencia”, afirma la politóloga Silvia Claveria a 20minutos, asegurando que debería hacerse un análisis profundo y que, si se amplía el espectro y se compara con las 60 democracias más avanzadas, “tampoco hay tanta diferencia entre hombres y mujeres”.

