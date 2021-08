están “considerando seriamente mudarse a Windsor”

Los duques de Cambridge, el príncipe Guillermo y Kate Middleton, prevén dar un paso muy significativo dentro de la familia real británica. Según publica este domingo The Mail on Sunday, la pareja está “considerando seriamente mudarse a Windsor” , la segunda residencia de la reina Isabel II, un gesto que podría indicar que los duques se están preparando para asumir un papel mucho más importante, indica el rotativo.

