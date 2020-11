“Están buscando un culpable y yo no lo veo”

Leopoldo Luque, médico personal de Maradona que estuvo al lado de la leyenda argentina en sus últimos días, se dirigió este domingo a los medios después de las acusaciones de negligencia y ‘homicidio culposo’ que derivaron en el allanamiento de su vivienda y su clínica para investigarle.

El doctor negó haber tenido algo que ver con la muerte de Maradona y, afectado visiblemente por la situación, explicó su versión de la historia.

“Estoy muy mal porque se murió mi amigo. Estuve en el entierro, en el velorio, porque él lo quería así. Vi mucha gente que no había visto nunca… Y que después se diga que no estuve con él… no lo puedo creer”, dijo.

“Reprochar no me reprocho nada. Estoy orgulloso por todo lo que hice por Diego, por su familia. Están buscando un culpable cuando yo no veo en ningún lado”, añade Luque, que recalca que fue él quien llevó a la clínica al ’10’ a primeros de noviembre, aunque el exjugador no estaba por la labor.

“Diego odiaba a los médicos. Odiaba a los psicólogos, odiaba a todo el mundo en cuanto a la salud. Diego necesitaba ayuda, no había forma de entrarle. Tenía autonomía, él decidía sobre su salud”.

“El entorno tenía que hacer malabares con un tipo que a veces… Me pregunto, ¿no sabían quién era Maradona o yo solo sé lo que era Maradona?“, apuntó el médico sobre el difícil carácter de Maradona, que siempre se negaba a los diferentes tratamientos.

“Él quería una vida que era mala. Lo veía triste. Diego es una persona muy solitaria. Yo no lo quería molestar, quería que disfrute de su familia”, concluyó Luque, que quiso recalcar que de haber tenido constancia del riesgo de paro habrían tenido un desfibrilador: “El riesgo de Diego era el consumo”.