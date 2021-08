Uno de los aspectos del proyecto que ha causado más polémica es el aumento de las multas, que pasarían de un máximo de $1 millón a un tope de $5 millones. Al respecto, Kuzniecky dijo que no se pretende dejar a ningún sujeto financiero o no financiero fuera del negocio por aplicar sanciones muy altas, pero sí desincentivar a quienes se rehúsan a cumplir con la diligencia debida en detrimento de quienes sí cumplen. “Justos pagan por pecadores y el resultado final es incumplimiento y falta de efectividad”, sostuvo.

Puso como ejemplo que existe una ley vigente que obliga a las entidades offhsore a brindar información contable a través del agente residente, pero también permite que el agente renuncie si no consigue la información “sin ninguna consecuencia mayor. El resultado final es que no se logra obtener la información y no se cumple con el requerimiento”, sostuvo.

El secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), Dani Kuzniecky, dijo que el tema de la inclusión de Panamá en listas discriminatorias, “estamos pagando el precio de no haber sido efectivos”, adelantó que si no hay avances “el gran perdedor pudiera terminar siendo el propio país” y advirtió de que “estamos atravesando una coyuntura muy crítica y el país debe decidir el rumbo que desea tomar”.

