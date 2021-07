“Estamos muy cerca de ver cuerpos colgados” la violencia de los carteles cruza la frontera | Noticias Univision Narcotráfico

“Se preguntarán ¿Por qué esta gente está armada? Y no vimos ninguna resistencia, porque normalmente corren hacia el desierto o se rinden. Pero esto (su armamento) está diseñado para atacar a otros carteles, básicamente no hay honor entre ladrones. Su mayor amenaza es ser atacados por otros carteles, que les roben su cosecha. También se usa para intimidar a residentes locales, espantar a la gente que se acerca a los cultivos. Esto es muy peligroso”, dijo Alex Villanueva, jefe de los alguaciles de Los Ángeles, en una conferencia el jueves, en la cual se anunciaron los resultados del más reciente operativo de erradicación.

