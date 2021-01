“Estamos hartos de la criminalización del sector”

Esta afirmación ha sentado como una patada en el estómago a los hosteleros españoles, que han exigido una rectificación o la dimisión de este alto cargo del Ministerio de Sanidad. En Hostelería de España, la única organización empresarial que representa a nivel estatal al conjunto de más de 270.000 negocios del sector, creen que esta afirmación no sólo es falsa sino que pone de manifiesto una absoluta falta de responsabilidad, al no tener en cuenta el fuerte impacto que pueden tener sobre un sector motor de la economía nacional, que antes de la pandemia aportaba el 6,2% del PIB y daba empleo a 1,7 millones de personas, siendo el cuarto en generación de empleo.

