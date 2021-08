“Estamos escondidos en casa desde que los talibanes llegaron. Temo por mi vida y la de mi familia”

El domingo, el mundo de H. tal y como siempre lo había conocido se vino abajo. Los insurgentes lograban tomar Kabul, declarando con ello su victoria en Afganistán, y el miedo se apoderaba de este joven. Desde entonces ni él ni su familia han pisado la calle ante la inquietud de que cualquier circunstancia o movimiento ponga en riesgo su integridad física. “Estamos escondidos en casa. Temo por nuestras vidas. Los talibanes no creen en la democracia ni en los derechos humanos”, relata al otro lado del teléfono desde la capital afgana.





La preocupación de este chico, que por seguridad pide permanecer en el anonimato, no es infundada. Sabe de amigos que han sido interceptados e interrogados sobre a dónde iban y a qué cuando han salido a la calle. “El control y la vigilancia son absolutos“, cuenta.

El país asiático sabe bien de lo que el grupo fundamentalista es capaz después de haber estado bajo su yugo entre 1996 y 2001. Ejecuciones públicas, latigazos o estrictas reglas para vestir, con la obligatoriedad del burka para las mujeres, eran solo algunas de las prácticas habituales de un régimen que cayó tras la intervención de Estados Unidos. Dos décadas después, la polémica retirada de las tropas internacionales ha vuelto a sumir a la población en una “pesadilla”, porque pocos se creen la imagen de moderación que los talibanes están intentando proyectar ahora.

“Están diciendo muchas cosas porque buscan el apoyo de la comunidad internacional. Pero poco después de que empiecen a gobernar veremos su verdadera cara“, manifiesta H. con convicción y aún en “estado de shock” por lo que está ocurriendo: “Jamás pensé que esto pudiese pasar. No lo entendemos. Hace tan solo unas semanas parecía que todo era estable. Y ahora 33 de las 34 provincias están en manos de los talibanes”.

Esa sorpresa por la rapidez con la que Afganistán ha sucumbido es generalizada. La caída del Gobierno ha pillado desprevenido al mundo y ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema político y el hecho de que los fundamentalistas no habían sido derrocados. No en vano durante los últimos veinte años han seguido realizando acciones armadas y lanzando ofensivas contra al Ejercito nacional y las soldados extranjeros.

El joven reconoce que las explosiones eran habituales, que existía una fuerte presencia militar en las calles con el fin de aportar sensación de seguridad y que el Ejecutivo era “muy corrupto” pero pone en valor la libertad con la que ha crecido. “Ahora no podemos ni protestar”, lamenta, mientras ni siquiera sabe si la semana que viene podrá retomar sus estudios en la universidad.

Refugio en España

Este afgano quiere ponerse a salvo, y poner a salvo a sus padres y a sus hermanos, y una forma de lograrlo sería llegar a España en calidad de refugiados. Sus intentos de ponerse en contacto con la embajada, tanto en Kabul como en Islamabad, no han prosperado por lo que ha pedido ayuda a los amigos que hizo durante el curso de intercambio que realizó hace tres años en una facultad española.





Así es como ha surgido una campaña en Change.org que en menos de 24 horas roza las 40.000 firmas. “H. es nuestro compañero y amigo”, afirman los impulsores, quienes reclaman a los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa apoyo urgente para él y su familia.

“Somos conscientes de que su caso es una gota en un océano de dolor y sufrimiento al que asistiremos en las próximas semanas y de que hay miles de personas que se encuentran en la misma situación, pero no podemos quedarnos quietos No pueden quedarse allí. Su vida corre un extremo peligro”, concluyen.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado a Kabul tres aviones de las Fuerzas Armadas y H. considera que sería un buen momento para salir del país. Estas aeronaves -la primera de las cuales ya ha aterrizado- tienen sin embargo como misión repatriar solo a ciudadanos españoles y a sus colaboradores afganos. Las cosas se complican para el resto de los civiles que quieren huir después de la difusión además de informaciones que apuntan a que los talibanes estarían impidiendo a la población acceder al aeropuerto.

“Si no me puedo marchar en avión lo haré a través de Pakistán. Esa es una ruta peligrosa pero no podemos quedarnos aquí”, insiste H., inmerso en una situación que evidencia que no es difícil retroceder en derechos.