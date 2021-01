Estamos en zafra

Ahora bien, el propio artículo 710, señala que personas que aunque siendo consideradas como contribuyentes no estarían obligadas a presentar DJR: i) trabajadores que devenguen salario y gasto de representación de un solo empleador en un año; ii) personas naturales que ejerzan profesiones o actividades de manera independiente, con renta neta gravable de mil dólares o menos y siempre que sus ingresos brutos no sean superiores a 3 mil dólares anuales; iii) las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad agropecuaria y tengan ingresos brutos anuales menores de 350 mil dólares.

Podemos concluir que si la persona no es considerada como un contribuyente por no producir ingresos gravables objeto del ISR en nuestro país, entonces no estará obligada a presentar una DJR. Aunque parezca sencillo, comúnmente se olvida la correcta aplicación de estos dos artículos.

