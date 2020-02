“Estamos en alerta pero no alarmados. Es un episodio sanitario”

En este contexto, ha señalado que su departamento está en el comité de seguimiento porque Protección Civil atiende a todas las situaciones aunque no participa en la gestión del coronavirus ya que monitoriza todas las situaciones que puedan derivar en riesgos para la población, pero la gestión de emergencias sanitarias no le corresponde.

El director general de Protección Civil y Emergencias, Leonardo Marcos González, ha señalado que el coronavirus es un episodio sanitario, no un evento de protección civil pero, en todo caso su departamento está “en alerta, pero no alarmado”.

