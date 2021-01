“Estamos desesperados”: el sentimiento común de quienes esperan el asilo en México | Noticias Univision Inmigración

“Nuestro nivel de desesperación es muy alto. No tenemos asesoría legal ni dinero para pagarla. Ya quitaron los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM) pero no sabemos nada. Uno sigue aquí, en un país inseguro y pensando en qué hacer”, reflexiona al teléfono la madre de 25 años. Su familia es parte de la cuenta de cientos de víctimas de delitos por parte de grupos que operan en la frontera. En una ocasión, un taxista intentó llevarse a uno de sus hijos, han sido extorsionados y ella fue violada.

El gobierno de Joe Biden ha pedido insistentemente a las familias no cruzar a Estados Unidos y ha prometido que tomará medidas con quienes están bajo los protocolos. Pero no existe un plazo para conocer esa decisión, pues aseguran que “la infraestructura está muy dañada”.

Después de eso decidieron mudarse de ahí. Desesperado, el esposo de Iriany conversó con un compañero del trabajo sobre su situación, y él le dijo que tenía un primo que podía ayudarle. De ahí en adelante comenzaron a extorsionarlos. “Tuvimos que mudarnos de pueblo otra vez (…) La extorsión me destruyó los nervios”, cuenta. Recuerda que dos hombres se aparecían en la puerta de su casa: “Mi esposo tuvo que esconderse. Pedían el dinero porque si no lo matarían. Yo ya estaba a punto de dar a luz”.

“Llora mucho, le hablo y no me entiende. Está más aislado, llora en la noche, a veces entro al cuarto y lo consigo llorando. Me dice: ‘Mami, ¿nos van a meter de nuevo en la celda del centro de detención?’, y se pone a llorar. Él antes era un niño alegre”, dice. Ella misma ha debido ver a un psicólogo que le ayuda con ejercicios para sentirse mejor y aprender a dar las gracias por las cosas que han alcanzado.

Lo que no ha podido superar es la culpa por lo que ve que siente su hijo mayor. “Me duele porque no puedo darle una esperanza. Me quedo callada porque no sé decirle. Los protocolos nos han hecho mucho daño”.