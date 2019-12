¿Estamos ante una ‘Primavera Latinoamericana’? Similitudes y diferencias en las protestas de la región

Un caso particular es el de Venezuela, en el que, pese la tensión vivida con la proclamación de Guaidó, no se ha producido ningún cambio real a nivel político y en su lugar las manifestaciones se han ido sofocando mediante represión. “Es un caso con mala solución”, comenta al respecto Sánchez. “Creo que en Venezuela se producirá un cambio sólo cuando se produzca una pelea interna en la coalición dominante”. Un destino que parece común otros lugares, como Haití o Nicaragua.

Y no es el único que ha ejercido presiones. En el ejemplo Venezolano, pero en sentido contrario, China también han tomado partido, en este caso en favor del Gobierno de Maduro. Y su actividad no se limita a Venezuela: China es receptora de en torno a un cuarto del total de las exportaciones extractivas latinoamericanas participa de modo creciente en la propiedad de las minas de litio y otras tierras raras en Chile, Argentina y Bolivia, una piedra angular en la economía de estos países.

“En particular, Colombia hace mucho tiempo que no ha renovado sus élites”, afirma Sánchez. “Durante mucho tiempo, la violencia armada acaparaba la totalidad del debate público, lo que no dejaba lugar a otras demandas; sin embargo, se ha desplazado del debate y han entrado muchos nuevos conflictos”.

En los dos casos anteriores, no obstante, existe una serie de patrones comunes. En ambos países el partido gobernante, autoidentificado como progresista, lleva un buen número de años ostentando el poder, y l as protestas tienen la “democratización” como eslógan central . También, en ambas, se ha desatado una violenta reacción por parte de otros sectores afines al partido gobernante.

You May Also Like