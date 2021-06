“Estamos ante una nueva estrategia contra el cáncer”

“Están los tumores fríos y los tumores calientes. En los fríos, no hay infiltración por parte del sistema inmunológico; es decir, las células inmunes no llegan hasta ellos, por lo que tienen peor pronóstico . En cambio, en los calientes si hay infiltración y tienen mejor pronóstico”, concluye.

Y aún así, desde que fue descrito por primera vez en el antiguo Egipto hacia el año 1.600 antes de Cristo hasta el día de hoy, no hemos sido capaces de encontrar una cura definitiva y estamos lejos de erradicarlo. Pero eso no significa que la ciencia no avance, y cada año la medicina logra encontrar terapias que alargan y salvan vidas o que alivian los sufrimientos de los pacientes.

Una de las grandes luchas de la humanidad en el campo de la medicina, si no la más grande, es la lucha contra el cáncer . No es para menos: es la causa de en torno al 13% de las muertes que se producen en todo el mundo cada año. Por hablar en términos absolutos, en 2020 se llevó la vida de cerca de diez millones de personas, en cifras de la OMS.

