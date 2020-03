“Estáis mirando más los intereses políticos y económicos”

Desde su confinamiento en Soria (“una casa que por suerte tiene vacía mi familia donde poder estar fuera de contacto con otras personas”), la atleta se resigna: “Sinceramente y aunque no lo deseo, no cuento con que los Juegos se disputen este verano “.

Es la desigualdad lo que une a todos en sus quejas. Mireia Belmonte , otra de las grandes candidatas españolas a medalla olímpica como en Rio 2016 y Londres 2012, apuntó directamente al COI: “Si este año se hacen los Juegos, con este parón, creo que no vamos a hacer un papel digno “, se lamentaba. Ella tiene especial dificultad, ya que con el cierre del CAR de Sierra Nevada, no tiene manera de entrenarse en condiciones.

“Hay muchos países en estado de alarma y uno de ellos es España. No estamos en igualdad de condiciones en todo el mundo. Mi opinión es que los Juegos Olímpicos se pospongan y den la respuesta cuanto antes , porque los deportistas estamos viviendo con la incertidumbre de no saber qué va a pasar”, relató en un vídeo en el que muestra dónde se va a entrenar ahora.

