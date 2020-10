“Estáis engañando a la gente”

Ester Expósito es toda una estrella, no solo de la pequeña pantalla, sino también de las redes sociales. Así lo demuestra con sus múltiples publicaciones en las que acumula una gran cantidad de likes. Su alcance en Instagram es evidente, por lo que no ha dudado en aprovechar esta plataforma para aclarar algunas de las cosas que se dicen de ella .

You May Also Like